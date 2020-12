BOSSONNENS

François Gaudard, dit Fanfouet, est décédé au Home Le Châtelet le 21 octobre dernier dans sa 88e année. Un dernier hommage lui a été rendu le 23 octobre en l’église d’Attalens.

François Gaudard a vu le jour le 8 février 1933 à Semsales, dans le foyer de Léon et de Hortense Gaudard. A l’âge de 9 ans, il eut le chagrin de perdre sa maman. En 1943, son père Léon refit sa vie avec sa bellemère Marie. Il eut la joie d’accueillir sept demi-frères et sœurs: Maguy, Christiane, Agnès, Suzanne, Gisèle, André et Bernard. Fanfouet suivit sa scolarité obligatoire à Semsales. Malgré ses facilités d’apprentissage, il préféra le travail à la ferme familiale. Au printemps 1956, il eut le chagrin de perdre sa belle-maman. Durant l’automne de la même année, il perdit également son papa Léon et…