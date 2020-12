GUMEFENS

Francis Fragnière s’est endormi paisiblement le 30 novembre, à l’âge de 77 ans.

Il a vu le jour le 17 janvier 1943 dans le foyer de Catherine et Fernand Fragnière et a grandi avec ses frères André et Michel, et sa sœur Monique. Durant sa vie, il a travaillé à la ferme familiale avec son frère André.

Pendant son temps libre, il appréciait aller au marché de Bulle ou sillonner la Gruyère au guidon de son vélomoteur. Il aimait également aller écouter un concert de musique ou de chant ou encore aller boire un café à la Cigogne.

Francis Fragnière a vécu à Gumefens avec sa maman jusqu’en 2005. Il a ensuite rejoint le Foyer St-Joseph de Sorens. Cela a été un grand chamboulement, mais il a su s’adapter à ce nouvel environnement.

En 2008, sa maman Catherine est décédée et cela n’a pas…