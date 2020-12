Fribourgeoisement nôtre

La 12e Enquête photographique fribourgeoise propose une série de portraits en noir et blanc qui magnifient la relation entre le photographe – Thomas Kern – et ses modèles, une soixantaine de Fribourgeois choisis au hasard.

CHRISTOPHE DUTOIT

Thomas Kern a intitulé son travail Je te regarde et tu dis. Comme pour souligner que l’art du portrait – d’aussi loin qu’il remonte – est fondamentalement lié à une histoire entre des regardeurs et un regardé. Comme le décryptait Roland Barthes en 1980 dans La chambre claire: «Devant l’objectif, je suis à la fois: celui que je me crois, celui que je voudrais qu’on me croie, celui que le photographe me croit et celui dont il se sert pour exhiber son art.»

Exposée à Fri-Art jusqu’au 21 février, la 12e Enquête photographique fribourgeoise met en lumière…