née Barras

ONEX

Gabrielle Bapst s’est éteinte paisiblement le dimanche 6 décembre à l’Hôpital de Loëx, à Genève, où elle était hospitalisée depuis le mois de juin.

Née le 29 septembre 1923 au Châtelard, Gabrielle était l’aînée de six enfants de Lucie et Paul Barras. En 1949, elle unit sa destinée à Francis Bapst de La Roche, de ce mariage naquirent Gérald et Astrid. En 1961, Gabrielle Bapst et sa famille quittèrent la Gruyère pour s’installer à Genève, mais elle avait toujours plaisir à retourner voir sa famille en Gruyère.

Les années passèrent et Gabrielle eut le bonheur de voir sa famille s’agrandir et a accueilli avec joie quatre petits-enfants, Christophe, Sébastien, Jérôme et Stéphanie, et quatre arrière-petits-enfants.

Néanmoins, en 2007, Gabrielle a dû surmonter le décès de son…