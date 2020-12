LA VERRERIE

Gilbert Esseiva s’est endormi paisiblement le 23 novembre, à l’âge de 76 ans, entouré des siens, au Foyer Saint-Joseph de Châtel-St-Denis.

Né le 18 avril 1944, Gilbert était le quatrième d’une fratrie qui comptait dix enfants. Après sa scolarité, désirant découvrir une autre langue, il fit un stage dans une famille alémanique. Ensuite, il retourna à la ferme familiale de Lacran.

Gilbert était attentif au bien-être de sa maman, de ses frères et sœurs. Il aimait les gens, les bêtes, la terre et la montagne. Il apprit la mort de son père Alfred en 1980. Il continua à travailler à la ferme familiale, puis quelques années plus tard, il œuvra comme machiniste dans l’entreprise JPF au Pâquier.

En 1987, durant un voyage à l’île Maurice, il rencontra Roseline. Ils s’unirent le 21…