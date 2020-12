Guido Balmer remplacera Corinne Rebetez en tant que chargé de communication

DAEC

La Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions (DAEC) informe que Guido Balmer succédera à Corinne Rebetez, en tant que chargé de communication, dès le 4 janvier. Agé de 54 ans, «il possède une large expérience dans les médias et la communication». Il a occupé durant plus de dix ans le poste de cochef de l’information au Département fédéral de justice et police (DFJP) à Berne. Auparavant, il a été journaliste, auprès de l’ATS et en tant que rédacteur en chef du LimmattalerTagblatt.