BOTTERENS

Jean-Pierre Gremaud est décédé accidentellement le 18 décembre. Il était dans sa 74e année.

Jean-Pierre est né le 19 avril 1947 dans le foyer de François et Marie-Thérèse Gremaud, à la laiterie de Botterens. Il était le petit dernier, choyé par ses sœurs aînées et son grand frère. Après son école primaire à Villarbeney, il continua sa scolarité à La Gouglera dont il gardera toujours quelques anecdotes. Il suivit les traces de son père et se forma comme fromager et agriculteur. Il obtint même sa maîtrise de fromager à l’âge de 30 ans.

C’est lors d’une bénichon à La Villette qu’il rencontra Antonie Buchs. Il l’épousa en 1968 et ils eurent le bonheur d’avoir trois filles, Janine, Heidi et Christine. Avec les années, la famille s’est agrandie de six petitsenfants dont il était très…