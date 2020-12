née Moret

BROC

Jeannette Dématraz a été emportée par la Covid-19, le 4 décembre, dans sa 93e année, entourée de l’amour des siens.

Jeannette est née le 9 juin 1928 au Châtelard. Elle était la 7e d’une fratrie qui en comptait dix.

Elle fréquenta l’école du village et, au terme de sa scolarité obligatoire en 1944, alla travailler aux tourbières de Maules où la tâche était pénible, mal rémunérée et se déroulait dans des conditions plus que précaires. A cela s’ajoutait, pour s’y rendre, un trajet à pied d’une heure et demie, matin et soir.

Trouvant Jeannette trop fluette pour ce genre d’occupation harassante, le curé intervint et c’est ainsi qu’elle alla travailler en 1945 dans une pension à Villars-Chesières. Son avenir professionnel se tourna dès lors vers les services dans l’hôtellerie, à…