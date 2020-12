Joseph Gachoud

PONT

Joseph est né le 26 avril 1927 dans le foyer d’Auxence et Léonie Gachoud, à Pont. C’est lors d’une bénichon qu’il a rencontré Anne-Marie Surchat. Ils se sont mariés en 1957 et ont eu deux enfants, Liliane et Bertrand. Avec les années, la famille s’est encore agrandie de quatre petits-enfants et deux arrière-petits-enfants.

Joseph a d’abord été agriculteur. Mais, pour des raisons de santé, il a dû changer de métier et s’est engagé comme magasinier chez Bobst où il a travaillé durant plus de trente-cinq ans. Il était très investi dans la vie locale. Il a assumé les fonctions de boursier communal, président de la commission de surveillance de la banque Raiffeisen et président de la société de tir, dont il est devenu président d’honneur. Il a aussi été membre d’honneur du ski club…