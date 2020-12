L’infini à portée de la main

Que se passe-t-il quand deux rêveurs qui se rêvent en train de rêver se rencontrent dans un rêve? Quand les espaces oniriques se télescopent et se partagent à plusieurs? Comment définir l’infini dans un lieu fini? Et, d’ailleurs, l’infiniment petit viendrait-il annuler l’infiniment grand? Ou ne serait-ce pas l’inverse? Toutes ces réflexions, loufoques et donc finalement très sérieuses, constituent le corps des extraordinaires aventures de Julius Corentin Acquefacques.

Depuis trente ans, ce personnage étrange parcourt les recoins de l’intelligence et du 9e art pour y déceler les secrets de son propre univers. Lui dont le nom est une réécriture de Kafka à l’envers évolue en effet dans un monde particulier, condensé, étriqué et surpeuplé. Il vit littéralement dans l’espace de l’objet bande…