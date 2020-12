La fusion particulière du Grand Fribourg

Par un postulat déposé le 29 juin et accepté par le Conseil d’Etat, les députés Michel Chevalley (udc, Tatroz) et Patrice Longchamp (pdc, Torny-le-Grand) avaient demandé au Gouvernement de préciser l’aide complémentaire accordée par le canton au projet de fusion du Grand Fribourg et dans quelle mesure cette aide pourrait offrir un nouveau souffle aux autres fusions. Le 14 décembre, le Gouvernement a justifié cette aide en rappelant que le renforcement du centre cantonal permettrait à Fribourg de «se forger une place parmi les agglomérations les plus importantes du pays». Cette aide complémentaire, sollicitée par l’assemblée constitutive du Grand Fribourg et soutenue par le Conseil d’Etat et le Grand Conseil, «s’inscrit dans cette politique ciblée». Il développe: «Il est essentiel de…