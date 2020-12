La nouvelle enveloppe prévoit 153,2 millions pour l’Agroscope

PARLEMENT FÉDÉRAL. Après le Conseil des Etats, le National a approuvé jeudi sans opposition une enveloppe de 458,2 millions pour les bâtiments de la Confédération. Le nouveau bâtiment d’Agroscope à Posieux recevra 153,2 millions de francs. L’institut de recherche agronomique fonctionnera avec trois centres principaux – Posieux, Changins (VD) et Reckenholz (ZH) – et plusieurs stations décentralisées. Le nouveau bâtiment permettra de concentrer les activités de laboratoire et les technologies de recherche. Pour rappel, le canton construira le bâtiment sur un terrain appartenant à la Confédération. Il le lui louera durant 25 ans. A l’expiration de ce délai, la Confédération pourra acquérir l’édifice en s’acquittant de la valeur résiduelle. ATS