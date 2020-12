La Santé publique a sa cheffe

CANTON. La doctoresse Claudine Mathieu Thiébaud est la nouvelle cheffe du Service de la santé publique. Nommée par le Conseil d’Etat, elle entrera en fonction le 1er mars. Agée de 53 ans, bilingue, Claudine Mathieu Thiébaud a suivi ses études de médecine à l’Université de Lausanne, avec spécialisation en médecine interne et néphrologie. Elle a notamment exercé à la Policlinique médicale universitaire de Lausanne et au CHUV. Elle «dispose aussi d’une expérience confirmée dans le management, précise le communiqué de la Direction de la santé et des affaires sociales, notamment en qualité de directrice des Affaires nationales et internationales et membre de la direction générale des HUG, ainsi qu’en qualité de directrice des Affaires médicales et opérationnelles et membre de la direction…