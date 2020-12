Le canton a mis à l’enquête la liaison Marly-Matran

SARINE. C’est un des principaux projets routiers prévus dans le canton ces prochaines années. La nouvelle liaison routière entre Marly et Matran a été mise à l’enquête publique par le canton vendredi, comme le détaille un communiqué. Cette route, longue de 3,5 kilomètres, doit détourner une partie de la circulation qui transite en ville de Fribourg.

La liaison donnera un accès direct à l’autoroute depuis le plateau du Mouret. Elle desservira en particulier le Marly Innovation Center ainsi que les parcelles de la zone stratégique achetée par l’Etat et destinée à l’artisanat et à l’industrie. Cette nouvelle possibilité devrait décharger l’axe Fribourg-Sud, route de la Fonderie, pont de Pérolles et Marly. Les transports publics circuleront plus facilement et la mobilité douce sera…