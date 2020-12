Le Conseil d’Etat sommé d’agir

TRAVAILLEURS SOCIAUX. Des députés de tous les partis demandent au Conseil d’Etat, dans un mandat, d’accélérer l’introduction des travailleurs sociaux en milieu scolaire. Actuellement, le canton en compte très peu, alors que la nouvelle Loi scolaire prévoit un tel soutien pour les élèves. Les députés proposent de créer 15 EPT (équivalents pleintemps) en 2022, le même nombre en 2023 et 16 en 2024, financés pour moitié par le canton et pour moitié par les communes. Cela permettrait d’offrir un travailleur social à 100% pour 750 élèves dans les niveaux 1H à 11H. Ce mandat est une réaction à un autre instrument parlementaire. Dans sa réponse à une question des députés Violaine Cotting-Chardonnens (ps, Domdidier) et André Schneuwly (vcg, Guin), le Gouvernement reconnaît l’utilité des…