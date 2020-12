Le coronavirus a monopolisé les forces du Conseil d’Etat

C’est une année intense et éprouvante qui s’achève pour la Gruérienne Anne-Claude Demierre, à la fois présidente du Conseil d’Etat et directrice de la Santé et des affaires sociales. Le Covid-19 a fortement sollicité le Gouvernement en 2020.

DOMINIQUE MEYLAN

Sur sa photo officielle, le Conseil d’Etat pose au milieu de personnalités fribourgeoises représentant la culture, le sport, l’économie, la gastronomie et la santé. L’image, signée Stemutz, paraît totalement anachronique aujourd’hui, ne seraitce que par le nombre de personnes réunies côte à côte.

«J’ai le cœur serré en voyant cette photo, a affirmé Anne-Claude Demierre, au moment de faire le bilan de son année présidentielle lundi. Ces personnalités pimentent la vie fribourgeoise. Ce sont elles qui ont été parmi les plus touchées par…