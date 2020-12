Les lecteurs du Sud défavorisés

BIBLIOTHÈQUES. Les lecteurs du Sud fribourgeois sont-ils défavorisés par rapport à ceux du Nord? C’est la question que se posent les députés bullois Grégoire Kubski (ps) et Nicolas Pasquier (Verts), concernant les prêts interbibliothèques. «En cette fin d’année 2020, la Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU) intègre le réseau commun SLSP (Swiss Library Service Platform), qui regroupe les autres bibliothèques universitaires de Suisse notamment. Or, cela a des impacts, apparemment non anticipés, sur les prêts interbibliothèques tant pour la bibliothèque du Musée gruérien à Bulle que pour les bibliothèques du Collège du Sud et de l’Ecole professionnelle artisanale et commerciale (EPAC).»

Conséquence très concrète, selon le député: une augmentation de 400% du coût des prêts…