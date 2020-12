Les plus beaux écouteurs naturels

… Je pose mon oreille…

sur une cupule. Je viens de découvrir que «cupule» est le nom de l’emballage de la faîne, joli pour un mot qui finit en «ule», il nous transporte tout de suite dans le «hulule» de la forêt. C’est là que je me trouve, entre les hêtres, les chênes et les sapins, dans une forêt qui respire les paysages d’eau. Départ depuis Pont-en-Ogoz, sentier du lac de la Gruyère. Même si je me sens attirée par ce coin, je n’y viens pas souvent. Mon oreille recule devant le bruit perpétuel des voitures qui circulent sur le viaduc, au-dessus de nos têtes. Les voitures volent plus haut que les corbeaux. C’est particulier. Une image qui bouscule la nature.

J’ai chargé une application «sonomètre» sur mon téléphone portable. Vers l’autoroute, entre deux petits appels de mésanges, elle…