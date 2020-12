Les règles sont fixées pour la transparence

Après une matinée de débats, tendus et marqués par un fort clivage gauche-droite, le Grand Conseil a adopté hier la nouvelle Loi sur le financement de la politique. Il met ainsi en œuvre les principes de l’initiative constitutionnelle, qui pourront être appliqués dès les prochaines élections cantonales.

XAVIER SCHALLER

TRANSPARENCE. En mars 2018, les Fribourgeois ont accepté à 68% l’initiative constitutionnelle «Transparence et financement de la politique». Hier, le Grand Conseil a inscrit cette volonté dans une nouvelle Loi sur le financement de la politique (LFiPol). «Un thème éminemment sensible sur le plan politique et éminemment complexe sur le plan juridique», a résumé Didier Castella, directeur des Institutions, de l’agriculture et des forêts.

Au Grand Conseil, quand la…