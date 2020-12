Les restaurants, bars et centres de loisirs refermeront le 26 décembre

Le canton de Fribourg, comme ceux de Vaud, de Neuchâtel et du Valais ont pris la décision de renoncer à faire usage des dérogations encore autorisées par le droit fédéral pour les établissements publics. De concert, les gouvernements ont annoncé mardi matin une nouvelle fermeture des établissements publics dès le soir du 26 décembre. "Cette mesure tient compte de l’évolution de l’épidémie, notamment la stabilisation du nombre de cas à un haut niveau ou encore la récente mutation du virus, et de l’impossibilité pour certains cantons de Suisse occidentale de faire usage des possibilités de dérogation", informe un communiqué de presse.

Ainsi, les bars, les cafés, les restaurants, ainsi que les centres de loisirs et de divertissement fermeront le 26 décembre dès 23 h. Les commerces et services devront fermer à 19 h, à l'exception des nocturnes. Il est également précisé que "les commerces et services usuellement ouverts le dimanche pourront le rester, y compris les jours fériés". Les bibliothèques (à l'attention des étudiants), les musées et les centres sportifs, dont les fitness, resteront ouverts.

Le Canton a également informé que toutes les stations fribourgeoises avaient obtenu l'autorisation de poursuivre leurs activités. "Tous les plans de protection ont reçu le double aval de la Cellule cantonale de coordination et de la Cellule sanitaire fribourgeoise", détaille-t-il. Les restaurants des stations seront toutefois fermés dès le 27 décembre.

Il est aussi précisé que le Conseil fédéral procédera à une évaluation intermédiaire le 30 décembre, se réservant la possibilité de prendre des mesures supplémentaires si la situation devait encore se dégrader.

Enfin, le Conseil d'Etat prévoit "d'activer des mesures urgentes supplémentaires pour aider les établissements contraints à cette fermeture prolongée". Ceci sans attendre les assouplissements promis par la Confédération pour les cas de rigueur.