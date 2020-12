Les rides de l’araignée

Chip Zdarsky et Mark Bagley

SPIDER-MAN, L’HISTOIRE

D’UNE VIE

Panini Comics

Depuis sa première apparition en 1962, Peter Parker ne vieillit pas, que ce soit sous cette identité ou sous celle de son alter ego Spider-man. Comme tous les super-héros, il est condamné à être figé dans un âge immuable. L’étoile montante du comic américain Chip Zdarsky s’est associé avec le dessinateur vedette Mark Bagley pour offrir à l’homme-araignée un récit inédit, un souffle nouveau. L’idée de base est simple: et si le temps passait dans les bandes dessinées comme dans la vie? Et si les personnages se prenaient pour des personnes, avec les rides et les baisses de régime?

L’histoired’unevie reprend toutes les sagas principales qui ont animé les aventures du Tisseur depuis soixante ans: la mort de Gwen Stacy,…