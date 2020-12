Lettre à Johanna Gapany

Le Collectif des féministes sud fribourgeoises réagit au vote du Conseil des Etats, et en particulier celui de Johanna Gapany, contre l’élaboration d’une campagne antisexiste.

A vous qui avez voté non à la mise en place d’une campagne de grande envergure contre le sexisme en Suisse, avez-vous besoin de plus de preuves, de plus de faits concrets ou que cela vous arrive pour y croire? A vous qui ne trouvez pas cette campagne assez concrète, que proposez-vous?

#metoo, dénonciations de violences sexuelles et sexistes à la RTS, agression en ville de Fribourg, prolifération de GHB, témoignages de femmes divers et variés sur les réseaux sociaux… La décision du Conseil des Etats du 9 décembre semble faire la sourde oreille face à la libération de la parole et à tout le travail militant fondé.

A…