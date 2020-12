Lettre remplie «d’inepties»

Ce lecteur réagit à l’annonce publiée sous forme de lettre ouverte par le PLR Bulle-La Tour dans La Gruyère du jeudi 10 décembre.

Vous aurez aussi lu avec consternation, jeudi dernier, cette affligeante lettre ouverte du PLR local (relisez-la, vous serez édifiés.es). Sur la forme, tellement simpliste et d’une insigne faiblesse dans la présentation de ses opinions. On eût été en droit d’obtenir mieux et plus d’un des grands partis de ce pays, d’autant plus quand parmi les signataires se trouvent, notamment, des élus du Conseil communal, dont le syndic. Ce n’est pas tellement de bon augure pour présenter ses candidats aux élections communales de mars 2021…

Mais c’est bien plus sur le fond qu’on est sidéré. Le Conseil fédéral aurait tout fait faux: il punit, il sous-estime, il divise, il ne…