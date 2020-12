PORSEL

Louis Currat est décédé des suites du coronavirus le jeudi 12 novembre dans sa 89e année. Un dernier hommage lui a été rendu le 17 novembre en l’église de Porsel.

Louis Currat est né le 1er août 1932, dans le foyer de Jules et Antonie Currat. Il grandit en compagnie d’un frère et de trois sœurs. Très tôt, il seconda ses parents sur l’exploitation agricole, avant d’en reprendre la gestion. Pour améliorer son quotidien, il travailla de nombreuses années comme maçon dans une entreprise, avant d’officier à son compte. De nombreuses fermes et maisons de la région ont bénéficié de son amour du travail bien fait. Le 30 avril 1960, il épousa Germaine Godel, d’Ecublens, à la chapelle des Marches. De leur union naquirent Jean-Michel, Vérène et Thierry, puis dix petits-enfants et cinq…