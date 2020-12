née Clément

HAUTEVILLE

Marie-Thérèse Berchier s’est endormie paisiblement lundi 30 novembre, dans sa 86e année, entourée de l’amour des siens.

Marie-Thérèse, née Clément, a vu le jour le 24 décembre 1934 à Marly, où elle passa son enfance. Elle était la première fille après sept garçons. Ce qui fit le bonheur de sa maman et qui forgea certainement son caractère affirmé et parfois rebelle. Par la suite, deux sœurs et un frère vinrent compléter la fratrie.

L’école terminée, Marie-Thérèse partit travailler comme cuisinière à l’hôpital de Riaz. Les débuts furent difficiles. Afin de se changer les idées, elle aimait aller danser: c’est lors d’un bal à Corbières qu’elle rencontra Michel, qui devint son mari en 1957.

Le couple s’établit à Hauteville. De cette union sont nés deux enfants,…