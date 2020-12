dite Miette

BULLE

Marthe Grangier, dite Miette, est décédée le 12 novembre des suites d’une maladie qui l’affectait depuis plusieurs années. Elle était dans sa 89e année.

Miette est née le 1er décembre 1931 dans le foyer de Firmin Fragnière et Marie Philomène Pittet, à Lessoc. Elle était la seconde d’une fratrie de quatre frères et sœurs composée de Ferdinand, Marie-Rose et Reynald.

Après avoir accompli son école primaire à Lessoc, Miette fut sollicitée pour seconder sa maman après la naissance du dernier petit frère.

En outre, elle travailla à domicile comme couturière pour confectionner des tricots qui furent vendus dans les grands magasins de Genève. En 1954, elle épousa Léonard Grangier et ils s’installèrent à Lessoc. L’année suivante, ils eurent le bonheur de voir naître leur…