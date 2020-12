Masques à la crèche, c’est compatible

En pleine pandémie, le port du masque dans les crèches ne pose pas de problème, selon le Tribunal cantonal.

DOMINIQUE MEYLAN

ARRÊT. Le Tribunal cantonal rejette un recours contre le port du masque dans les crèches. Selon un arrêt rendu cette semaine, cette obligation dans les structures d’accueil repose sur des bases légales suffisantes et permet de lutter contre la propagation du coronavirus. Avant même le jugement, certains aménagements, qui tiennent compte du jeune âge des enfants, ont été introduits.

La plainte a été déposée par une assistante socio-éducative et deux mamans. Toutes trois estiment que la communication est lourdement entravée avec le masque, ce qui mettrait en danger le développement physique et psychique des plus jeunes. Elles considèrent également que la mesure est…