Mauvaise surprise matinale

La décision de la ville de Bulle d’abattre un arbre à la rue du Tirage déconcerte ce lecteur.

Nous vivons, et c’est peu dire, une période troublée, empreinte de doutes et de peurs. Le contexte que nous traversons est, pour faire simple, étriqué et anxiogène et la beauté de la nature qui nous entoure est, pour peu qu’on y soit sensible, source d’apaisement et de paix. Cette nature a sa place en ville. La cohabitation est possible pour ne pas dire indispensable. Je vis à Bulle et le vert des arbres a encore sa place, mais pour combien de temps?

Il est 8 h ce matin-là et le hurlement des tronçonneuses m’arrache à ma tartine et à mon café. J’allais en avoir besoin de café justement, pour comprendre la décision de la ville ou plus précisément du département d’urbanisme, qui a donné son…