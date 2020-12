Nouveau top 10 pour Alexis Monney

SKI ALPIN

A peine vingt-quatre heures après son 10e rang du super-G d’Altenmarkt-Zauchensee lundi en Coupe d’Europe, Alexis Monney a pris la 9e place d’une épreuve semblable sur la même piste. Second Suisse, à 99 centièmes du vainqueur Roy Piccard (FRA), le Châtelois de 20 ans confirme sa régularité en ce début de saison. Grâce à ses trois top 10 en Coupe d’Europe, il détient actuellement le 8e rang du classement de super-G sur le circuit continental. Alexis Monney tentera de faire encore mieux à Wengen (BE), lors de sa prochaine course européenne, les 19 et 20 janvier.