Pixels et caetera

SAINT-NICOLAS SOUS L’EAU. Le monde d’avant, c’était Saint-Nicolas en vrai avec son copain le Père Fouettard et son âne. Le monde d’aujourd’hui, c’est Saint-Nicolas en vidéo sur des sites internet et en «drivein» pour être approché sans risque par des familles curieuses, comme dans un safari à bêtes sauvages en voie de disparition. Et le monde juste après la Saint-Nicolas? Plus triste encore: dépassé, outsider, vieux tocard notre saint protecteur écrasé sous le poids de sept milliards de vues de la vidéo «Baby Shark» sur YouTube (deux gamins sud-coréens, sur fond de dessins animés outrageusement colorés, chantent «Baby Shark doo doo doo doo doo…»). Pauvre Saint Nicoo Nicoo Nicoo las, là, si las.

CLAUDE ZURCHER