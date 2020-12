Pour revenir plus haut

L’ART DU RETOUR. Mikaela Shiffrin lève les bras en géant, près d’une année après s’être mise en retrait du Cirque blanc, touchée au cœur et à l’âme par le décès de son père. Cette victoire, la soixante-septième de la championne américaine a le goût des premières. Et les pleurs de Shiffrin sont plus sincères encore que ceux d’une débutante.

Dans le même temps, Marcel Hirscher, le mythe des années 2010, et possiblement le plus grand skieur de l’histoire, est filmé en combinaison. Aussitôt enfle la rumeur d’un retour à la compétition, et le jeune retraité des podiums se doit de démentir fermement. Non, il ne se laissera pas prendre à ces tentantes sirènes, à la ferveur des foules, à la pression des supporters.

Autre sport, autre mythe, Roger Federer repousse encore son retour. Presque…