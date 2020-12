Reprise des visites sous condition

HÔPITAL. Dès mardi 15 décembre, les patients de l’Hôpital fribourgeois, ne souffrant pas ou plus du Covid-19, pourront à nouveau recevoir des visites. Avec la stabilisation du nombre de contaminations, le Service du médecin cantonal a validé un assouplissement des règles pour les hôpitaux et les maisons de naissance, rapporte un communiqué.

Les conditions restent toutefois strictes. Une seule personne sera admise quotidiennement pour une durée maximale d’une heure. Les visites ne seront possibles qu’à partir du cinquième jour d’hospitalisation et uniquement en chambre. Le port du masque sera obligatoire en tout temps et les distances devront être respectées. Les visites à la maternité, en pédiatrie, aux soins intensifs et pour les situations de fin de vie restent soumises à des règles…