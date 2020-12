LE PÂQUIER

Le 30 novembre dernier, la famille de Roger Giller était réunie dans l’intimité en l’église de Vuadens pour lui rendre un dernier hommage. Il est décédé après une courte maladie le 27 novembre dans la matinée, à l’hôpital de Riaz. Il cheminait dans sa 86e année.

Roger a vu le jour le 4 avril 1935 à Vuadens, où il a grandi aux côtés de son frère cadet Noël. C’est dans son village natal qu’il rencontra Maria, sa future épouse. Ils se marièrent le 23 juin 1962. Roger et Maria Giller eurent la douleur de perdre leur premier enfant, Pierre-Yves, à la naissance. Ils connurent ensuite la joie d’accueillir Stéphane et David. Plus tard, deux petits-enfants vinrent agrandir le cercle familial, Noémie et Célien.

Il y a tout juste deux ans, Roger eut la douleur de perdre son épouse qui…