Sanctions du préfet contre l’Exécutif

MONTAGNY. Trois membres du Conseil communal de Montagny reçoivent un avertissement, la syndique et le vicesyndic se voient retirer leur fonction et une syndique externe est nommée jusqu’à la fin de la législature. Telles sont les mesures prises au terme de l’enquête administrative sur le fonctionnement de la commune broyarde. Les deux projets «primordiaux» pour la commune de 2000 habitants, à savoir un centre sportif et un centre scolaire, sont en outre suspendus. Ils attendront l’entrée en fonction des autorités communales issues des prochaines élections en mars, a annoncé vendredi la préfecture de la Broye.

