FIAUGÈRES

Simone Perriard-Margueron s’est éteinte le 22 novembre dernier dans sa 86e année. Un dernier hommage lui a été rendu le 26 novembre en l’église de Saint-Martin.

Simone Perriard est née le 17 octobre 1935 à Cottens dans la famille de Pierre et de Jeanne Margueron. Elle était la cinquième d’une fratrie de sept enfants. Elle connut la douleur de perdre sa maman à l’âge de 11 ans. Malgré le soutien de ses grandes sœurs Miette et Suzanne, elle dut souvent se débrouiller comme elle le pouvait. C’est certainement ce qui forgea son caractère affirmé, mais aussi ses peurs et ses angoisses.

Elle suivit sa scolarité dans son village. En 1951, elle entra à l’école ménagère de Marly où elle se fit des amies qui resteront proches d’elle toute sa vie. Elle travailla ensuite dans la ferme…