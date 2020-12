Une floraison exceptionnelle au Papiliorama

La plus grande fleur du monde, l’arum titan, est en train d’éclore, annonce le Papiliorama de Chiètres dans un communiqué. Cette plante mystérieuse, originaire des forêts tropicales de Sumatra, a une histoire étonnante. En 2016, un tubercule de 87 kilos avait été prêté au Papiliorama par le Jardin botanique de Bâle. Alors qu’il devait fleurir pendant son séjour fribourgeois, il n’avait produit qu’une feuille. En revanche, il s’était divisé en plusieurs tubercules, dont deux ont pu être conservés. Ce sont eux qui fleurissent aujourd’hui, alors qu’ils ne pèsent que 17 et 21 kilos, un poids plume à leur échelle. La fleur de l’arum titan s’ouvre la nuit et se fane après deux ou trois jours. Au plus fort de sa floraison, elle peut atteindre trois mètres de haut et dégage une odeur de…