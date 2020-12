Une prime Covid pour le personnel

HFR ET EMS. Le personnel de l’HFR et le personnel soignant des homes recevront une prime Covid-19. Le Conseil d’Etat met ainsi «en œuvre la décision du Parlement cantonal de saluer l’engagement remarquable de ces collaboratrices et collaborateurs qui travaillent au front dans la lutte contre le Covid-19», indique le Gouvernement dans un communiqué. L’ensemble du personnel engagé à l’HFR, en date du 30 novembre, recevra un bon kariyon d’une valeur maximale de 500 francs, au prorata de son taux d’activité. Cette opération coûtera un peu plus de 1,4 million de francs à l’Etat. En ce qui concerne les collaborateurs des EMS, conformément à ce qui avait été annoncé au Grand Conseil, l’Etat participera au financement d’une prime à hauteur de ce que prévoit la législation, c’est-à-dire le 45%,…