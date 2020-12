On va rire, sortez les mouchoirs!

Quand ce qui ressemble à une sitcom ultraconventionnelle s’avère une magnifique surprise drôle, intelligente et touchante: c’est Au fil des jours, à déguster sans modération.

Par les temps qui courent, on a tellement envie d’échapper à ce monde de fou que, le soir venu, on se jette sur son canapé à la recherche d’un programme qui ne sera qu’humour et légèreté. Histoire de ne pas (trop) se jeter sur les anxiolytiques, la plaque de chocolat ou la bouteille de gin. Dans cette quête d’un bonheur aussi immédiat qu’éphémère, notre meilleur ami est le logiciel de la plate-forme Netflix. Il nous connaît tellement bien qu’après avoir terminé un programme il nous aiguille directement vers «une série qui pourrait vous intéresser». Sa dernière proposition: Au fil des jours (One day at a time). De…