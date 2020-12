Vente de terrain à Micarna pour 21,4 mio

Le Grand Conseil a accepté jeudi la vente de 95 000 m2 de terrain à Micarna sur le site AgriCo à Saint-Aubin.

AGRICO. Pour conserver l’activité de Micarna dans le canton, le Grand Conseil accepte de lui vendre 95 000 m2 de terrain. A Saint-Aubin, sur le site AgriCo, le terrain sera facturé 21,4 millions de francs. Le décret a été accepté par 86 oui, 6 non et 5 abstentions jeudi.

L’usine de transformation de volailles de Courtepin arrive en fin de vie. Micarna veut la remplacer et augmenter ses capacités – de 30 millions de poulets par an à 40 millions. De quoi répondre à la demande croissante en Suisse pour cette viande. L’entité de Migros veut donc construire quatre nouvelles lignes à Saint-Aubin, et peut-être davantage à moyen terme.

Sur le principe, tout le Grand Conseil était…