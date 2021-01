300 chœurs chantent les plus beaux duos

FRANCE3, VENDREDI, À 21 H 05

Pour commencer l’année 2021 en beauté, 300 chœurs vont réunir plusieurs générations d’artistes lors d’un grand show exceptionnel consacré aux plus beaux duos français. Pour la première fois depuis sa création, l’émission va orchestrer la rencontre inédite d’une trentaine de duos autour des plus beaux chœurs fran- çais… Toutes ces voix vont revisiter ensemble dans des versions spécialement créées pour l’occasion les grandes chansons d’hier et d’aujourd’hui… De Mistral gagnant (Renaud) à Là-bas (Jean-Jacques Goldman) en passant par Petite Marie (Francis Cabrel), La ballade des gens heureux (Gérard Lenorman) ou Comme un boomerang (Serge Gainsbourg)…

Une quarantaine d’artistes se mêleront aux voix des 300 chœurs parmi lesquels: Patrick Bruel, Florent Pagny,…