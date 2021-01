Comme au temps où le rock faisait tellement du bien

Animal triste

ANIMAL TRISTE

M2L

Ils sont français, jouent du rock et chantent en anglais. C’est dire si ces six garçons-là ne sont pas dans le vent, à une époque où les guitares rageuses n’ont plus la cote et où la langue de Molière (ou plutôt de Gainsbourg) est redevenue tendance. Tant pis pour les modes: Animal triste lâche son rock puissant, noir, du genre qui fait un bien fou.

Ces Rouennais ont beau signer leur premier album, ils n’ont rien de débutants, eux qui ont fait leurs preuves dans des formations comme La Maison Tellier ou Darko. Ces huit titres bénéficient d’une belle assurance et d’un évident bonheur de jouer ensemble, sans se prendre la tête, avec juste l’envie de brancher les guitares et de balancer la sauce. Et celle-ci prend dès l’impressionnant Darkette, qui ouvre les…