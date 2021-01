Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

CELLE-LÀ, DE CITATION DE MAURICE ROPRAZ tirée de son interview dans notre édition de jeudi, elle n’a pas besoin d’être accompagnée d’un dessin. A la question de savoir si la décision de ne pas se présenter pour un troisième mandat a été difficile à prendre, il répond: «Je saisis une fenêtre, qui me semble être la bonne, pour tirer ma révérence et rebondir ailleurs.» Sortir par la grande porte, la tête haute, après vingt ans de carrière politique, n’est-ce pas plus simple (et moins risqué pour son dos)?

TÉLÉPHONE D’UN AMI DE PARIS, hospitalisé durant plusieurs jours. Alors qu’il était en train de faire une série d’examens, sa chambre a été fouillée et on lui a volé son portefeuille. «Tu comprends, me dit-il, il n’y a plus de touristes à Paris, alors les pickpockets…