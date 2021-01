F. Loup quitte l’EMS châtelois

SAINT-JOSEPH. A la tête de la Maison Saint-Joseph depuis cinq ans, François Loup a démissionné de l’institution châteloise à la fin décembre. Dans un communiqué, le Réseau santé et social de la Veveyse (RSSV), dont font partie les deux EMS veveysans depuis le 1er janvier, informe que François Loup a décidé «de ne pas rejoindre le RSSV et de se donner les moyens de pouvoir relever d’autres défis».

«La restructuration de l’organisation et du cahier des charges de la nouvelle direction ne me correspondait pas», indique François Loup. Il quitte cependant le foyer en bons termes. «La transition s’est faite dans une très bonne collaboration», souligne pour sa part Renaud Gauderon, directeur du RSSV, désormais à la tête de tous les employés du réseau et des EMS. Durant ses cinq ans à la Maison…