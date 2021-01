Jean Maillard

CHÂTEL-SAINT-DENIS

Sixième enfant d’une famille qui en comptera neuf, Jean naît le 30 mai 1931 à la ferme des Planches, à La Rougève. Son père Paul tient d’une main de fer la ferme familiale; sa mère, Jeanne née Genoud, est institutrice. Les années de guerre sont difficiles. Les rares moments d’évasion sont ceux de la messe du dimanche et plus tard, ceux des répétitions et spectacles de chant et théâtre. C’est dans ce cadre que Jean fréquente celle qui deviendra son épouse, Yvette-Thérèse.

Après l’école primaire et secondaire, Jean s’inscrit à l’Ecole normale, puis suit une formation de comptable. Le 11 octobre 1956, il épouse Yvette-Thérèse Maillard, de Fiaugères. Ils s’installent à Châtel-St-Denis, où ils verront naître quatre enfants entre 1958 et 1964.

Jean s’engage dans une activité…