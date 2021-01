Le chômage progresse encore

Le canton affiche un taux de chômage de 3,8% en décembre 2020, soit une hausse de 0,3 point par rapport au mois précédent. Le Service public de l’emploi (SPE) vient de communiquer les dernières statistiques en la matière: «On dénombre 6548 chômeurs, soit 564 de plus qu’en novembre 2020 et 1625 de plus qu’en décembre 2019.» Tous les districts voient leur taux augmenter: 4,6% pour la Gruyère (+ 0,6 point); 4,5% pour la Sarine (+ 0,3 point); 4,1% pour la Glâne et la Veveyse (respectivement + 0,3 et + 0,2 point); 3,2% pour la Broye (+ 0,2 point); 2,9% pour le Lac (+ 0,5 point) et 2% pour la Singine (+ 0,1 point). A l’échelle suisse, le taux de chômage s’établit à 3,5% (+ 0,2 point).

Par ailleurs, le canton compte 10 597 demandeurs d’emploi, soit 395 personnes de plus que le mois précédent et…