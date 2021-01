Nolan Brulhart, de Crésuz à l’équipe de Suisse

A bientôt 14 ans, Nolan Brulhart fait son entrée dans la relève nationale. Un pas important pour le Gruérien, qui s’attend à avoir «pas mal de pression».

QUENTIN DOUSSE

ESCALADE. En voilà une récompense tombée à point nommé, la veille de Noël, et placée fièrement sous le sapin: une place fixe dans la relève de l’équipe de Suisse en 2021. «Même si je pouvais m’y attendre, le suspense était bien là. Je suis donc super content de cette sélection. Il n’y a pas plus fort en Suisse et cela montre que je compte désormais parmi les meilleurs jeunes», savoure Nolan Brulhart, faisant partie des 31 élus âgés de 14 à 19 ans.

Cette promotion est tout sauf anecdotique à en croire Anaël Brülhart, l’un de ses entraîneurs. «Il s’agit d’un pas très important. Cela lui permettra d’accéder automatiquement…