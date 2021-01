LAUSANNE

Né en 1932 à Gruyères, Paul Doutaz était le fils de Marcelin et Ida Doutaz. Il était le cadet d’une fratrie de cinq garçons et une fille. Dès l’enfance, il a montré une nature gaie, dynamique et tournée vers l’entraide. Après un apprentissage de menuisier ébéniste, étant curieux de découvrir de nouveaux horizons, il a quitté son village natal, qu’il appréciait tant, pour entrer comme chauffeur aux Transports lausannois, où il fit carrière pendant trente-sept ans. Toutefois, il resta très attaché à la verte Gruyère et porta, à maintes reprises, le costume d’armailli en famille ou lors de manifestations pour honorer et revendiquer ses origines.

C’est à Gruyères qu’il a rencontré celle qui allait devenir son épouse, Georgette Clerc. Ils se marièrent en 1960 et s’installèrent à…