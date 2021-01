Pixels et caetera

CONDUCTEUR, CONDUCTRICE, PÈRE ET MÈRE. En 2021, elles et ils – c’est-à-dire nous – fêteront les cinquante ans du droit de vote accordé aux femmes en Suisse. Et si la marche vers l’égalité n’est pas terminée, d’indéniables progrès sont à relever chaque jour. Comment l’observer? A de si petites choses, sur lesquelles il ne sera plus possible de revenir. Par exemple, le soin apporté au communiqué de la police cantonale. Lundi, après la perte du chargement d’un poids lourd sur le tronçon de l’A12, entre Bulle et Vaulruz, la police lance un appel à témoin et «enjoint le conducteur ou la conductrice du camion de s’annoncer». Et l’exigence d’égalité se constate aussi à de grandes choses, elle a d’ailleurs atteint durant les fêtes le cœur des protestants. Etes-vous tombé de votre chaise, comme…