Retour d’un futur imparfait

Jean-Christophe Derrien et Rémi Torregrossa

1984, D’APRÈS GEORGE ORWELL

Soleil

Après avoir connu en fin d’année passée la consécration d’être édité dans la prestigieuse collection de la Pléiade, George Orwell est de nouveau sous les projecteurs. Son roman d’anticipation 1984 connaît une belle adaptation en bande dessinée, par Jean-Christophe Derrien (scénario) et Rémi Torregrossa (dessin). A l’heure où les fake news et le complotisme délirant semblent avoir gagné de pseudo-lettres de noblesse, relire cette œuvre, sous quelque forme que ce soit, constitue une nécessité, voire un devoir. Il y a pourtant là une ironie paradoxale: si Orwell a écrit son récit après la victoire alliée de 1945 et qu’il y dénonce ce que furent les totalitarismes nazi et stalinien, il apparaît aujourd’hui comme un…