SAINT-MARTIN

Roger Molleyres est né à Saint-Martin dans la maison familiale En Villars, le 27 août 1930. Il était le troisième d’une fratrie de cinq enfants. Orphelins très tôt, ceux-ci ont été pris en charge par des membres de la famille jusqu’à leur majorité.

Après sa scolarité, Roger a travaillé sur le domaine avec son frère. A 20 ans, il a effectué son service militaire. Il est aussi allé travailler dans une ferme en Suisse alémanique et à Domdidier.

En 1959, il s’est marié avec Zénaïde et ils ont eu le bonheur d’avoir deux enfants. Six petits-enfants et six arrière-petits-enfants viendront agrandir la famille.

Toute sa vie, Roger a travaillé à sa ferme et très vite il fut secondé par son fils. Ensemble, ils ont pu agrandir l’exploitation et Roger y a travaillé jusqu’en 1999, année…